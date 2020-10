Piana



Incendio a Zone, brucia annesso agricolo: paura per le case vicine

martedì, 13 ottobre 2020, 18:20

di gabriele muratori

Un incendio è divampato a metá del pomeriggio di oggi in un annesso agricolo dietro la sede del mobilificio Paolicchi, in via della Cateratta, in localitá Zone, di fianco alla via Pesciatina.

I residenti delle abitazioni limitrofe hanno subito contattato il centralino del 115 chiedendo l'immediato intervento dei vigili del fuoco. Una squadra è partita subito dal comando di via Barbantini, mentre un'altra squadra di rinforzo è partita dal comando di Pescia.

Sul posto è poi stata inviata anche un'ambulanza della Croce Verde di Ponte a Moriano per precauzione nel caso ci fossero stati feriti, in quanto l'area dell'incendio non era ancora stata circoscritta. L'incendio infatti si è propagato velocemente nella circostante vegetazione dei campi agricoli confinanti con la capanna, tanto che è stato anche richiesto l'intervento della protezione civile del comune Capannori adibita all'incendio boschivo.