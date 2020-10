Menesini scrive a Giani: "Abbassare percentuale riempimento bus"

Altri articoli in Piana

giovedì, 15 ottobre 2020, 16:29

Del Chiaro: "Un'operazione importante per compiere un passo avanti nella gestione dei rifiuti nell'area dell'ATO Toscana Costa e raggiungere un'autosufficienza impiantistica"

giovedì, 15 ottobre 2020, 15:30

Un nuovo contributo per le famiglie in difficoltà per l’emergenza Covid. È quanto ha in cantiere il Comune di Porcari che, nel nuovo round di sostegno, mette a disposizione la somma di 13 mila 780 euro, in parte proveniente dalle donazioni dei cittadini arrivate negli ultimi mesi

giovedì, 15 ottobre 2020, 12:51

Istituito il 'Garante dei diritti delle persone con disabilità' del comune di Capannori. Il consiglio comunale nella seduta di ieri pomeriggio (mercoledì) ha approvato all'unanimità il regolamento per questa nuova e importante figura di garanzia

giovedì, 15 ottobre 2020, 11:30

Nella seduta del consiglio comunale di ieri, afferma il consigliere comunale della Lega Domenico Caruso, ha evidenziato le gravi anomalie - come da lui definite - della delibera che ha approvato i patti parasociali necessari per esercitare il controllo analogo congiunto su Reti Ambiente SPA

mercoledì, 14 ottobre 2020, 19:15

Simone Marconi e Francesco Fagni intervengono sugli aiuti promessi dal sindaco D'Ambrosio e mai arrivati: "Abbiamo presentato un'interrogazione al sindaco per capire come mai ancora non si hanno notizie sul bando dei contributi covid promesso dall'amministrazione comunale"

mercoledì, 14 ottobre 2020, 16:17

Un intervento atteso da anni e che ora è pronto a vedere la luce. Sono in via di conclusione i lavori per il completamento del nuovo marciapiede in via del Centenario a Porcari nel tratto più delicato, quello che prevede anche l’attraversamento del rio Ralla sul lato nord della strada