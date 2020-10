Piana



Noi per voi: tornano le consegne a domicilio dei commercianti di Altopascio

mercoledì, 21 ottobre 2020, 18:18

"Noi per voi", tornano le consegne a domicilio dei commercianti di Altopascio, capoluogo e frazioni. Si chiama così il servizio di spesa a domicilio, coordinato dal Comune di Altopascio e portato avanti con il Centro commerciale naturale di Altopascio e con le attività commerciali del territorio, per fornire un servizio ulteriore alla popolazione.

Sono tanti gli esercizi che, dall'inizio dell'emergenza coronavirus, si sono organizzati per consegnare la spesa, la cena, i fiori, i vestiti, i libri, le scarpe o i beni di prima necessità direttamente a casa. Si tratta di un servizio pensato per andare incontro alle tante esigenze della cittadinanza invitata a uscire il meno possibile, se non quando strettamente necessario. "Nel giro di tre giorni abbiamo totalizzato tante adesioni - commentano il sindaco, Sara D'Ambrosio e l'assessore al commercio, Adamo La Vigna -. I commercianti di Altopascio dimostrano da mesi un grande senso di responsabilità, una grande attenzione per chi ha più bisogno, una grande voglia di solidarietà: si sono attivati subito con le consegne a domicilio anche nel momento più critico, tra marzo e maggio, tornano a farlo oggi, per essere vicini alla cittadinanza e sviluppare il proprio lavoro anche in un modo diverso. Ringraziamo tutti coloro che hanno voluto aderire: sono la dimostrazione di quanto Altopascio sia una grande comunità, unita e coesa. Invito chi volesse essere aggiunto all'elenco di contattarci". Alimentari, pizzerie, pasticcerie, gelaterie, librerie, negozi di fiori, negozi per animali, agrarie, macellerie, erboristerie, negozi di abbigliamento, di calzature e di estetica, parrucchieri, gioiellerie, negozi di occhiali, mesticherie, cartolerie e negozi di telefonia ed elettronica, minimarket, agriturismo: ogni attività è la benvenuta e per partecipare è sufficiente comunicare la propria disponibilità alla mail dell'assessore al commercio, Adamo La Vigna: a.lavigna@comune.altopascio.lu.it.

Il dettaglio delle attività che hanno già aderito.

Ad Altopascio - Centro commerciale naturale: Pizzeria La Cicala, 0583.25984; La Dogana, 329.958926; Macelleria Buti, 366.4118198; Zoofollia, 0583.269014; Agraria Fontana, 0583.22017; Erboristeria Benessere, 347.6002054; Sanitaria Peri, 0583.25293; Gerry Santoro Hair Designer, 0583.25493; Modigliani Parrucchieri Unisex, 392.2398830; Muahs Parrucchiere, 388.8707679; Gioielleria Reggiani, 348.7667391; Pasticceria Montanelli, 335.7377370; Under Colors of Benetton, 339.7820064; Ki Come Te, 338.3950487; Crazy Sport, 345.1042377; Gelateria Franca, 338.8705704; Mimì e Cocò, 338.2033722; Bar Pasticceria Millevoglie, 348.6192860; Carta e Penna, 333.6780731; Torello Abbigliamento, 340.4534036; Du Caffè Store, 347.1879250; Riccardo Corredi, 0583.216625; Fashion Abbigliamento, 393.5863394; Libreria Mondadori, 348.3175526; Loft 107, 366.3741566; La Giostra Baby&Children's clothing store, 0583.269110; Caffè Pasticceria La Gioconda, 0583.264016; Bachini Bikes, 347.6684659; Profumeria La Fenice, 349.0914526; Estetica Cliwò, 0583.264406; Casa della Lana, 348.7110830; Calzature Nincheri, 333.4144034; Idee Fiorite, 347.4367696; Sisley, 0583.25149; Amore a 4 zampe, 0583.1386700; Hair Line Acconciature, 0583.276481; Ottica Bonini, 0583.25222; Gianni Perna Snc di Gabriele Perna, 0583.264888; Parrucchiera Fabiola di Sabrina Belletti, 339.5268638; Men's Fashion, 0583.25985.

A Marginone: La bottega del Marginone (alimentari, pane, frutta, verdura, minimarket) 0583.286345 - 3474882658; Macelleria Mauro Satti, 0583.286050.

A Spianate: Alimentari Megaro, 0583.20764; Gastronomia Macelleria Le Spianate, 0583.20438; La Cialderia, 389.9395850; Pizzeria La Cicala 2, 0583.20884; Mesticheria Bendinelli, 340.9467395; L'Apiscampo Agriturismo, 391.7046350; Gelateria Cuore di Panna, 348.0328651 - 348.1472664; L'Angolo della pizza, 0583.20449; Cartoleria Il papiro, 0583.20696 ; I.Elle. Abbigliamento, 0583.20333; A.Tèa fiori e piante, 338.3507716.