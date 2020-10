Piana



Petrini (FdI): "Scuola di Lunata, i vecchi disagi si aggiungono a quelli legati alle misure Covid"

giovedì, 1 ottobre 2020, 16:41

Matteo Petrini, consigliere comunale Fratelli d'Italia Capannori, punta i riflettori sui disagi alla scuola di Lunata chiedendo all'amministrazione di intervenire.



"L'inizio del nuovo anno scolastico - esordisce - ha portato molte novità organizzative per studenti, insegnanti e genitori che si sono dovuti, loro malgrado, scontrare anche con i vecchi problemi che da anni provocano non pochi disagi agli utenti. Fratelli d'Italia Capannori, dopo aver ricevuto alcune precise segnalazioni, punta il dito sull'ormai annosa situazione del plesso di Lunata".



"Pochi parcheggi - afferma -, spazi di manovra angusti e una via del Casalino che "grazie" alla pista ciclabile non riesce più a sopportare il traffico di auto, e bus diretti anche alla scuola media, al liceo e alla scuola materna. Le foto che abbiamo ricevuto ci mostrano marciapiedi pieni di buche (così da anni) e parcheggi caotici. A questo si aggiunge il fatto che a causa del covid è stato creato un nuovo accesso che però costringe genitori e bambini a sostare e passare in mezzo all'erba".



"Auspichiamo - prosegue la nota - che il Comune, che ha piena conoscenza della situazione, si attivi per eliminare il disagio nel più breve tempo possibile dato che ormai siamo in autunno e le prime piogge hanno già evidenziato le criticità, magari facendo intervenire gli operai durante il fine settimana quando i ragazzi non sono a scuola e non si vanno a creare altri disagi ai genitori".



"Infine - conclude Fratelli d'Italia Capannori - chiediamo all'assessore Cecchetti, di porre rimedio al costante (anche qui parliamo di anni) arrivare in ritardo (circa 20 minuti) di un bus in particolare, che danneggia il corretto inizio delle lezioni. Capiamo il poco tempo che l'amministrazione ha avuto per recepire le novità logistiche del plesso e per questo vorremmo che queste righe più che una critica, siano lo stimolo per una pronta risoluzione della questione".