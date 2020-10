Prosegue l'attività del Coc: chi è in quarantena può chiedere la spesa o i farmaci a domicilio

Altri articoli in Piana

martedì, 6 ottobre 2020, 17:03

In questo anno segnato dalle conseguenze, anche economiche, della pandemia in corso, l'amministrazione Fornaciari ha messo in bilancio 150 mila euro per alleggerire la pressione fiscale

martedì, 6 ottobre 2020, 15:56

Il sindaco di Capannori Luca Menesini ha scritto una lettera al presidente del Consiglio Giuseppe Conte per chiedere che siano introdotti velocemente i test salivari per i bambini più piccoli e che siano previsti indennizzi per le piccole attività a conduzione familiare o quasi

martedì, 6 ottobre 2020, 11:10

Così Matteo Petrini e Roberto Martinelli, Fratelli d'Italia Capannori, intervenendo sull'inizio del servizio mensa, questione sollevata già alcuni giorni fa da alcuni genitori

lunedì, 5 ottobre 2020, 18:55

Domenica 4 ottobre a Guamo è nata The Farm Boulder Gym, associazione sportiva dilettantistica affiliata ad ACSI e CONI. La prima palestra di arrampicata indoor professionale della provincia di Lucca, in uno spazio di 1000 mq con 650 mq di pareti arrampicabili

lunedì, 5 ottobre 2020, 15:28

Si occuperà di fare proposte, realizzare iniziative, affrontare i temi più delicati e attuali, soprattutto con percorsi nel mondo dell'educazione e della formazione, nei luoghi della cultura e della formazione, dove discutere di discriminazioni, pregiudizio, parità di diritti

lunedì, 5 ottobre 2020, 13:54

Dopo la chiusura dettata dall'emergenza sanitaria e la riapertura su appuntamento per prestiti e restituzioni a maggio, ecco che col mese di ottobre l'offerta si amplia con sei postazioni di studio o lettura individuale e una di navigazione web, opportunamente distanziate come da normativa anticontagio