Sabato 24 ottobre la '1000 Miglia 2020' passerà da Capannori: in corteo oltre 400 auto d'epoca

mercoledì, 21 ottobre 2020, 18:18

"Noi per voi", tornano le consegne a domicilio dei commercianti di Altopascio, capoluogo e frazioni. Si chiama così il servizio di spesa a domicilio, coordinato dal Comune di Altopascio e portato avanti con il Centro commerciale naturale di Altopascio e con le attività commerciali del territorio, per fornire un servizio...

mercoledì, 21 ottobre 2020, 12:30

Questa mattina (mercoledì) il sindaco Luca Menesini ha incontrato nella sede comunale Olivo Ghilarducci, ex sindaco di Capannori, che ha ricevuto una 'Menzione speciale alla solidarietà' per il suo romanzo inedito 'Questo amore così vero' al concorso letterario "Emanuele Ghidini", indetto dalla Fondazione Pesciolino Rosso di Gavardo, in provincia di...

martedì, 20 ottobre 2020, 19:31

L'amministrazione Menesini intende coinvolgere attivamente la cittadinanza attraverso le associazioni di volontariato e le cooperative di comunità presenti sul territorio nella cura e nella custodia dei cimiteri, ritenendoli 'luoghi di comunità' di estrema importanza in quanto custodi degli affetti e della memoria della cittadinanza

martedì, 20 ottobre 2020, 12:21

Sabato 24 e domenica 25 ottobre al Camellietum di S.Andrea di Compito sarà possibile visitare la 'Mostra della camelia autunnale e profumata Sasanqua'. Nell'occasione sabato 24 ottobre alle ore 10.00 sarà aperta la nuova area didattica del Camelieto

lunedì, 19 ottobre 2020, 20:08

Iniziato oggi (lunedì) l'intervento per la realizzazione di due corsie ciclabili su via Nuova a Segromigno in Monte che collegheranno via Stradone di Camigliano con la rotonda di intersezione tra Via Nuova e via delle Ville

lunedì, 19 ottobre 2020, 13:27

Saranno a breve realizzati tre attraversamenti pedonali rialzati, dissuasori di velocità per la auto in transito, in altrettanti punti strategici del territorio comunale