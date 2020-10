Piana



Servizi telematici: ad Altopascio attivo il servizio per prenotare online gli appuntamenti

giovedì, 8 ottobre 2020, 18:23

Prenota il tuo appuntamento in Comune direttamente online. L'amministrazione D'Ambrosio compie un altro passo verso la semplificazione nei rapporti con i cittadini, rendendo più facile alla popolazione prenotare i propri appuntamenti e svolgere le varie pratiche. È infatti possibile prenotare un appuntamento direttamente dal sito del Comune a questo link: http://www.comune.altopascio.lu.it/pa/prenota-il-tuo-appuntamento-in-comune-dal-1-o-ottobre/.

I servizi per i quali ci si può prenotare online sono: pratiche edilizie, accesso agli atti e pagamento diritti, pratiche Suap legate ad attività commerciali, artigianali e industriali e ufficio ambiente. Per farlo non è necessario avere l'identità elettronica (SPID), ma bastano nome, cognome, numero di telefono e indirizzo mail. Collegandosi al sito, infatti, è sufficiente selezionare il servizio richiesto e la persona con cui si desidera parlare. Si procede poi con la scelta del giorno e dell'orario e con l'inserimento dei propri dati. Per rendere ancora più agevole la prenotazione, si consiglia di lasciare una nota sulla pratica da svolgere per quanto riguarda i settori urbanistica, suap e ambiente.

AUTOCERTIFICAZIONE ONLINE. Ad Altopascio, inoltre, per i servizi demografici è anche possibile produrre autocertificazioni online, semplificando la burocrazia e velocizzando molte pratiche. Per farlo è sufficiente registrarsi a questo link https://www.comuneweb.it/egov/Altopascio/Autocertificazione.html e, muniti di copia PDF del proprio documento d'identità, seguire le istruzioni (per accedere al servizio si deve cliccare su "Modelli disponibili"). Sarà possibile autocertificare, tra gli altri, nascite e decessi, stati civili e di famiglia, titoli di studio e situazioni reddituali ed economiche. In questo modo l'autocertificazione sostituisce il certificato e può essere utilizzata nei rapporti con le amministrazioni pubbliche e con le imprese come Poste, Enel, Telecom, aziende del gas. Eventuali ulteriori informazioni: www.comune.altopascio.lu.it; pagina Facebook: Comune di Altopascio.