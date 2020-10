Sorpresi a rubare con la tecnica del 'Jackpotting': arrestati tre rumeni

Altri articoli in Piana

venerdì, 16 ottobre 2020, 14:26

Bell'exploit del Tau Futsal a Bientina, in casa dell'Atletico Sextum: la squadra del mister Filippo Edi porta a casa un ottimo 7 a 2. Bella partita, forse con una prestazione meno brillante delle precedenti amichevoli, ma durante la quale non è mai stato messo in discussione il risultato amaranto

venerdì, 16 ottobre 2020, 14:19

Una delle prime misure varate dall'amministrazione Menesini dopo il nuovo Dpcm che prevede restrizioni per il settore ristorazione

venerdì, 16 ottobre 2020, 11:58

Il questore di Lucca dispone la chiusura per cinque giorni del pub Savage Club in via di Sibolla ad Altopascio a causa della violazione della normativa anti-Covid

giovedì, 15 ottobre 2020, 16:29

Del Chiaro: "Un'operazione importante per compiere un passo avanti nella gestione dei rifiuti nell'area dell'ATO Toscana Costa e raggiungere un'autosufficienza impiantistica"

giovedì, 15 ottobre 2020, 15:30

Un nuovo contributo per le famiglie in difficoltà per l’emergenza Covid. È quanto ha in cantiere il Comune di Porcari che, nel nuovo round di sostegno, mette a disposizione la somma di 13 mila 780 euro, in parte proveniente dalle donazioni dei cittadini arrivate negli ultimi mesi

giovedì, 15 ottobre 2020, 12:56

Questo è quanto ha chiesto il presidente della Provincia, Luca Menesini, nella lettera al presidente della Regione, Eugenio Giani, scritta proprio per illustrare la situazione del trasporto pubblico in provincia di Lucca