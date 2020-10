Zappia (Lega): "Buche sulla via Romana, sollecitata amministrazione"

Altri articoli in Piana

venerdì, 16 ottobre 2020, 14:26

Bell'exploit del Tau Futsal a Bientina, in casa dell'Atletico Sextum: la squadra del mister Filippo Edi porta a casa un ottimo 7 a 2. Bella partita, forse con una prestazione meno brillante delle precedenti amichevoli, ma durante la quale non è mai stato messo in discussione il risultato amaranto

venerdì, 16 ottobre 2020, 14:19

Una delle prime misure varate dall'amministrazione Menesini dopo il nuovo Dpcm che prevede restrizioni per il settore ristorazione

venerdì, 16 ottobre 2020, 11:58

Il questore di Lucca dispone la chiusura per cinque giorni del pub Savage Club in via di Sibolla ad Altopascio a causa della violazione della normativa anti-Covid

venerdì, 16 ottobre 2020, 09:58

I malviventi, tutti provenienti dai paesi dell’esteuropeo, sono stati colti in flagranza mentre tentavano di asportare denaro dallo sportello “postamat” dell’Ufficio Postale della frazione di Segromigno in Piano

giovedì, 15 ottobre 2020, 16:29

Del Chiaro: "Un'operazione importante per compiere un passo avanti nella gestione dei rifiuti nell'area dell'ATO Toscana Costa e raggiungere un'autosufficienza impiantistica"

giovedì, 15 ottobre 2020, 15:30

Un nuovo contributo per le famiglie in difficoltà per l’emergenza Covid. È quanto ha in cantiere il Comune di Porcari che, nel nuovo round di sostegno, mette a disposizione la somma di 13 mila 780 euro, in parte proveniente dalle donazioni dei cittadini arrivate negli ultimi mesi