Piana



Zappia (Lega): "Mancano colonnine elettriche per auto"

venerdì, 30 ottobre 2020, 08:28

Il consigliere comunale Lega Salvini premier di Capannori, Bruno Zappia, solleva il problema della mancanza di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.



"Un comune grande come Capannori - afferma -, che dice e si vanta di essere attento all'ambiente, non ha colonnine per la ricarica di veicoli elettrici sul territorio. L'amministrazione può individuare sul territorio dei soggetti privati come per le biciclette elettriche a installare e gestire le infrastrutture, aperte al pubblico con ricarica ultraveloce".



"Questo - conclude - sarebbe per l'amministrazione un passo in avanti verso una mobilità più sostenibile. Le case automobilistiche puntano sull'elettrico e bisogna essere pronti per aiutare i cittadini a ricaricare le auto. Oggi a Capannori sono assenti l'amministrazione fa slogan sull'ambiente, in realtà latita sulle cose che servono ai cittadini".