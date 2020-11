Piana



17° anniversario della strage di Nassiriya

giovedì, 12 novembre 2020, 18:00

Stamani a Lammari, in occasione del 17° anniversario della strage di Nassiriya, si è tenuta una cerimonia di commemorazione, in forma ristretta, promossa dall'amministrazione comunale, per ricordare le vittime dell'attentato alla base italiana dei carabinieri in Iraq in cui alle ore 10.40 del 12 novembre 2003 persero la vita 19 italiani, di cui 12 carabinieri, 5 militari dell'esercito e 2 civili.

In piazza Caduti di Nassiriya è stata deposta una corona alla presenza dell'assessore Ilaria Carmassi e del comandante della Stazione dei Carabinieri di Lammari Giuseppe D'Alessandro.