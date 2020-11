Piana



Acceso l'albero di Natale in piazza Aldo Moro

sabato, 28 novembre 2020, 10:07

E’ stato acceso ieri (venerdì) in piazza Aldo Moro l’albero di Natale, simbolo di speranza, particolarmente importate in questo difficile periodo, con il quale l’amministrazione comunale vuole augurare buone feste a tutta la cittadinanza. Le spese per l’allestimento dell’albero natalizio, in particolare per quanto riguarda il noleggio e il montaggio, sono state coperte grazie al generoso contributo di alcune aziende e istituti di credito locali: Mediaus srl, Akeron Consulting, Del Debbio spa, Costruire srl, Calf sas, Panza srl, GBA Costruzioni, Cappelli Bernardo Impresa edile, Intesa San Paolo-Filiale di Capannori. Il Comune ringrazia tutti gli sponsor per aver accolto la proposta di contribuire all’allestimento dell’albero di Natale.