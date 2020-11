Capannori, il Pd: "L'uscita dalla zona rossa e il contrasto al Covid dipendono da noi"

Altri articoli in Piana

sabato, 21 novembre 2020, 15:29

Il Comune di Altopascio colma il divario digitale e stanzia 170 mila euro per consentire alle famiglie altopascesi di acquistare, per i propri figli, pc, tablet, stampanti e in generale strumenti informatici utili alla connettività

sabato, 21 novembre 2020, 12:19

In arrivo importanti lavori di riqualificazione per l’edificio della ex circoscrizione a Santa Margherita, sede del Centro Giovani e di alcune associazioni del territorio

sabato, 21 novembre 2020, 12:12

Donazioni di sangue e plasma ancora in crescita: +30% rispetto al 2019. L’associazione punta ad attivare il servizio civile. Toscana in zona rossa, l’appello del presidente Nicola Calandriello: “Non fermiamo le donazioni!”

venerdì, 20 novembre 2020, 17:15

Bilancio positivo per il progetto di solidarietà 'Bottega 5 pani'. 31 nuclei familiari hanno anche beneficiato di latte in polvere e pannolini

venerdì, 20 novembre 2020, 12:40

Giovedì 26 novembre alle ore 18.00 nell'ambito delle iniziative promosse dal Comune e dalla Commissione Pari Opportunità in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne è in programma una conferenza on line sulla violenza di genere tenuta dall'ispettore superiore della Polizia di Stato Massimo Sodini della Divisione Anticrimine...

venerdì, 20 novembre 2020, 08:19

Il coordinatore comunale di Forza Italia Anthony Masini e il capogruppo in consiglio comunale a Capannori Matteo Scannerini intervengono relativamente alla crisi economica dovuta al Covid-19 nel comune di Capannori e sul consiglio comunale