Piana



"Capannori segua Lucca": la Lega chiede subito un tavolo di lavoro comune

mercoledì, 18 novembre 2020, 13:38

"All'emergenza bisogna rispondere con l'unità, soprattutto adesso che l'economia è sull'orlo del baratro": interviene così Salvadore Bartolomei, capogruppo della Lega di Capannori che rilancia l'idea di un tavolo di confronto con tutte le forze politiche al fine di individuare soluzioni per il futuro del comune.



"L'avevamo già proposto a marzo e ora non c'è più tempo da perdere, la politica deve collaborare e se necessario superare gli steccati ideologici - spiega - Le responsabilità, gravi, del governo centrale e della regione sono tante, ma quanto si può fare a livello locale va fatto e, possibilmente, tutti insieme".



La pandemia sta toccando le persone sotto ogni punto di vista: fisico, psicologico ed economico. La Lega sotto questo ultimo aspetto vuole così "ritiene necessario sostenere il benessere e il futuro dei paesi attraverso la collaborazione di maggioranza e opposizione. Leggiamo e sentiamo diverse proposte interessanti, noi ne abbiamo altre, adesso è il momento di metterle insieme - concludono - Nel capoluogo, il tavolo di lavoro sta cominciando a dare concretamente alcuni frutti e ora è il momento di agire e gestire il presente, insieme per far sì che la Capannori post-covid possa essere florida come merita".