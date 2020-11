Consegnata una camelia a tutti i partecipanti del concorso "Albero Amico"

Altri articoli in Piana

venerdì, 6 novembre 2020, 16:18

Prosegue a pieno regime l'attività del Centro Operativo Comunale di Protezione civile (Coc) per dare sostegno alle persone in quarantena e con patologie, agli anziani e a coloro che comunque si trovano in una situazione di difficoltà in questa fase delicata della pandemia

giovedì, 5 novembre 2020, 15:17

Dopo aver espresso una ferma condanna degli atti terroristici di Nizza e di Vienna e aver osservato un minuto di silenzio in ricordo delle vittime, il consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno sulla pandemia

giovedì, 5 novembre 2020, 15:14

Grazie ad un progetto finanziato con 130 mila euro da un apposito fondo ministeriale. L'intervento riguarderà alcune viabilità di Marlia, Tassignano e Colle di Compito

giovedì, 5 novembre 2020, 09:40

Un’eccellenza porcarese alla direzione della struttura di genetica medica dell'Azienda ospedaliera universitaria pisana. Benedetta Toschi è stata ricevuta in comune dal sindaco Leonardo Fornaciari

mercoledì, 4 novembre 2020, 16:44

Frediani: "Una figura di garanzia molto importante per promuovere i diritti delle persone con disabilità e un sostegno concreto per i caregivers". I candidati devono possedere i requisiti per l'elezione a consigliere comunale,nonché una comprovata e documentata competenza in materia di disabilità

mercoledì, 4 novembre 2020, 13:48

Oltre 40mila euro già liquidati, al 24 settembre. Sono quelli dei contributi straordinari in conto affitto nel Comune di Porcari a seguito dei bando che è rimasto aperto dal 30 aprile al 20 di maggio