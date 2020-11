Didattica a distanza, donati due portatili dall'Academy Porcari

Altri articoli in Piana

giovedì, 19 novembre 2020, 16:50

Mascherine gratuite per tutti i cittadini di Altopascio: dopo la prima settimana di consegna nelle frazioni, conclusa lo scorso sabato, la distribuzione continua nella sede della Misericordia, in via Marconi, e in modalità porta a porta

giovedì, 19 novembre 2020, 13:17

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica, informa che domani un intervento circoscritto per estensione e rapido per durata, ma importante in termini di manutenzione e potenziamento del sistema elettrico, nel territorio comunale di Capannori, con particolare riferimento alla località Verciano

giovedì, 19 novembre 2020, 13:16

L'amministrazione Menesini lancia la nuova campagna 'Natale con i tuoi...negozi' per supportare gli esercizi commerciali del territorio in occasione delle festività natalizie, che prenderà il via tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre

mercoledì, 18 novembre 2020, 19:30

Le fiamme sono divampate nel tardo pomeriggio all'esterno dell'edificio in un grosso deposito di materiali vari, in via del Fanuccio 95. Sul posto diverse autobotti dei vigili del fuoco

mercoledì, 18 novembre 2020, 17:56

Diaccio: i cittadini tolgono dall’impasse Comune e Provincia. Proprietari dei terreni limitrofi all'incrocio disponibili all'esproprio per scongiurare i disagi dello spartitraffico

mercoledì, 18 novembre 2020, 16:26

Vanno avanti, e si potenziano, le attività a domicilio del centro diurno per anziani Il Girasole di Porcari. Una formula che dallo scorso giugno accompagna i pomeriggi dell'utenza e che con l'autunno arricchisce la sua offerta.