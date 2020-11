Piana



Due nuove assunzioni per la polizia municipale di Altopascio

martedì, 3 novembre 2020, 15:04

Due nuove agenti per la polizia municipale di Altopascio. La prima, Agnese Bertozzi, è entrata ufficialmente in servizio ieri (lunedì 2 novembre), mentre la seconda arriverà il 16 novembre. Si tratta di due assunzioni a tempo pieno e indeterminato che consentiranno al comando della polizia municipale della cittadina del Tau di fare affidamento su maggior personale per poter programmare il lavoro e gli interventi. A dare il benvenuto alla neo-assunta sono stati il sindaco, Sara D'Ambrosio e il comandante della polizia municipale, Italo Pellegrini.

"Avevamo bisogno di procedere con le assunzioni per poter consentire al corpo della Municipale di pianificare ancora meglio il lavoro - commenta il primo cittadino -. Un lavoro che, così come concordato con il comandante in questi anni, si concretizza in una presenza frequente e capillare sul territorio, capoluogo e frazioni, con pattugliamenti su strada, interventi diretti su segnalazioni, azioni di contrasto all'illegalità in generale, dagli abusi edilizi all'abbandono di rifiuti, dal deturpamento dell'ambiente e del territorio alla prevenzione in materia di furti, spaccio e prostituzione e, oggi, anche controllo rispetto alle regole previste nei Dpcm per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19. Lo diciamo sempre e lo ripetiamo anche in questa occasione: la sicurezza è un diritto. I cittadini devono percepire e vedere la presenza delle forze dell'ordine, soprattutto oggi, visto che, almeno per il momento, non possiamo frequentare come prima i nostri luoghi di ritrovo e di aggregazione - siano essi un parco o una piazza -, e quindi è più facile che possano diventare luoghi isolati, preda di malintenzionati. Noi questo lo dobbiamo evitare con tutte le nostre forze e le nuove assunzioni si muovono proprio in questa direzione: oltre a dare il benvenuto alla nuova arrivata, colgo l'occasione per ringraziare tutti gli agenti della Municipale, impegnati sul campo da mesi senza sosta e con grande professionalità".

Le due assunzioni non sono l'unica novità. In un'ottica di riorganizzazione e implementazione del servizio, infatti, l'amministrazione D'Ambrosio ha anche rinnovato l'affidamento del servizio di gestione dei parcometri a una ditta esterna, che, oltre ad occuparsi della manutenzione ordinaria e straordinaria e delle attività di scassettamento e conteggio delle monete, metterà a disposizione anche un ausiliario del traffico. Quest'ultimo avrà il compito di accertare le violazioni nelle aree di sosta a pagamento presenti su Altopascio, andando così a sgravare il lavoro della Polizia Municipale, che non dovrà più occuparsi di queste incombenze di ufficio per dedicarsi esclusivamente al lavoro sul campo. "Il comando oggi può contare su persone tutte a tempo indeterminato - aggiunge il comandante Pellegrini -. Poter formare due nuove persone assunte a tempo indeterminato significa fare un investimento concreto e reale per la comunità: sono persone che restano qui, che operano qui, che crescono qui, che avranno quindi la possibilità di diventare un punto di riferimento reale per la cittadinanza. Per noi significa garantire ulteriori servizi e ulteriore presenza alla popolazione".