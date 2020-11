Forza Italia, nominati le coordinatrici locali

Altri articoli in Piana

mercoledì, 25 novembre 2020, 14:49

Sarà in pagamento nei prossimi giorni il rimborso dell’80% della retta dell’asilo nido per il periodo gennaio-febbraio 2020 previsto per le famiglie con figli iscritti nell'anno educativo 2019-2020

martedì, 24 novembre 2020, 15:07

Varie le iniziative promosse dal Comune insieme alla Commissione Pari Opportunità in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

martedì, 24 novembre 2020, 15:02

Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale ha incontrato i rappresentanti dell’associazione sportiva Pieve San Paolo che gestisce l’impianto per condividere una bozza del progetto di fattibilità, che è stato redatto tenendo conto che la zona dove sorge il campo sportivo sarà interessata dal raddoppio della ferrovia

martedì, 24 novembre 2020, 15:00

Dopo l'installazione dei tre nuovi attraversamenti pedonali rialzati per dissuadere gli automobilisti dalla velocità nei centri abitati, ecco che l'amministrazione comunale di Porcari rafforza il messaggio con nuovi misuratori Velomatic in sei punti diversi del territorio

lunedì, 23 novembre 2020, 12:24

Realizzati nuovi camminamenti esterni alla primaria di Lunata, al nido di Marlia e al plesso scolastico di Camigliano

domenica, 22 novembre 2020, 21:10

Il sindaco: "Stiamo valutando la fattibilità per realizzare questo servizio su Altopascio, sempre sotto il coordinamento dell'Asl. Non tutti i medici di famiglia hanno luoghi idonei dove effettuare i tamponi, per questo serve il coinvolgimento del mondo del volontariato. Noi siamo pronti"