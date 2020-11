Hanno raggiunto quota 55 le adesioni alla campagna 'Il buon cibo a casa tua' che promuove i servizi di consegna a domicilio e asporto delle attività di ristorazione

Altri articoli in Piana

lunedì, 9 novembre 2020, 13:35

Ieri con una cerimonia in forma ristretta nel rispetto delle norme anti Covid è stata ufficializzata l'intitolazione della sede dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci di Marlia al Cavalier Ivo Berti, per molti anni presidente dell'associazione, a distanza di un anno dalla sua scomparsa

domenica, 8 novembre 2020, 08:40

L’amministrazione di Montecarlo ha dato il via ai lavori all’ex scuola elementare a San Salvatore, oggi in parte adibita a locali per associazioni e in parte a locali che sarebbero dovuti diventare studi medici

sabato, 7 novembre 2020, 14:23

È in corso l'installazione - da parte dell'Istituto per la Bioeconomica del Cnr nell'ambito del progetto "Veg-Pm10 - Azioni multidisciplinari ed integrate per il monitoraggio e la riduzione del particolato atmosferico nella piana lucchese" - delle quattro centraline della qualità dell'aria che andranno a monitorare e a leggere in tempo...

sabato, 7 novembre 2020, 14:05

Stop agli allagamenti nella zona del rio Leccio. Con il finanziamento di circa 3 milioni di euro della Regione e l’intervento di progettazione del Consorzio 1 Toscana Nord, che sarà ente appaltante, prende finalmente vita il cantiere che risolverà definitivamente la spinosa questione dell’argine del corso d’acqua che attraversa il...

sabato, 7 novembre 2020, 11:07

Per un investimento di 185 mila euro sarà posato nuovo manto stradale anche in altre viabilità delle zone centro e nord

sabato, 7 novembre 2020, 09:53

In questi esercizi si potrà praticare anche la 'spesa sospesa'. Presenti bacheche con informazioni su servizi ed eventi del Comune