I vincitori della III^ edizione del premio letterario 'Carlo Piaggia'

sabato, 14 novembre 2020, 17:48

Quasi 2000 mila nuovi alberi per rigenerare l'aria di Altopascio e abbattere gli agenti inquinanti. È il progetto definitivo approvato dalla giunta D'Ambrosio, che permetterà all'amministrazione comunale di partecipare al bando regionale "Progetti integrati per l'abbattimento delle emissioni climalteranti in ambiente urbano"

sabato, 14 novembre 2020, 17:37

Porcari all’avanguardia nella lotta contro le polveri sottili e l’inquinamento con i comuni di Lucca, Capannori e Altopascio

sabato, 14 novembre 2020, 10:33

L’uomo, privo di occupazione e abitante in una casa popolare, con precedenti penali per reati sia attinenti gli stupefacenti, sia contro il patrimonio, attualmente affidato in prova ai servizi sociali, era da tempo monitorato dai carabinieri

venerdì, 13 novembre 2020, 19:24

"Servono nuove risorse per non far collassare il settore del turismo e delle attività affini": parla così Gaetano Spadaro dell'omonima tenuta di Capannori e a nome di tutti i colleghi tiene a spiegare la situazione

venerdì, 13 novembre 2020, 14:17

Questi si vanno ad aggiungere ai quattro soggetti, già segnalati in procura, ai quali era stato sequestrato svariato materiale (casse, cavi, mixer, amplificatori, materiale elettrico vario), utilizzato all’interno dello stabile occupato

venerdì, 13 novembre 2020, 13:58

Sono aperte le iscrizioni al servizio gratuito 'Piedibus' promosso dall'amministrazione comunale di cui potranno usufruire gli alunni delle scuole primarie di Capannori e di Lunata. Il servizio sarà attivato se si raggiungeranno almeno 10 iscritti per ciascuna scuola