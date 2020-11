Piana



Incendio alla palestra Auser di Marlia, a fuoco un deposito di materiali e alcune auto

mercoledì, 18 novembre 2020, 19:30

di ciprian gheorghita

Un incendio di vaste proporzioni ha interessato nel tardo pomeriggio di oggi un grosso deposito di materiali vari adiacente alla palestra Auser di via del Fanuccio a Marlia. La palestra si trova al numero civico 95, ma, fortunatamente, la struttura è stata soltanto danneggiata negli infissi dalle fiamme che, invece, hanno completamente distrutto un grande magazzino ad uso deposito e garage dentro il quale si trovavano materiali di varia natura comprese alcune autovetture andate completamente distrutte.

L'allarme è scattato alle 18. Sul posto si sono dirette, a ripetizione, numerose autobotti dei vigili del fuoco della caserma di via Barbantini. Anche carabinieri della stazione di Ponte a Moriano e gli agenti della polizia municipale di Capannori. Non ci sono stati danni alle persone. Per il resto il deposito è andato in fumo. Danni materiali ingenti. Sulle cause non si formulano, al momento, ipotesi.

Foto Ciprian Gheorghita