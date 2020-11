Piana : porcari



La porcarese Benedetta Toschi alla guida del dipartimento di genetica medica

giovedì, 5 novembre 2020, 09:40

Un’eccellenza porcarese alla direzione della struttura di genetica medica dell'Azienda ospedaliera universitaria pisana. Benedetta Toschi è stata ricevuta in comune dal sindaco Leonardo Fornaciari. L’ennesima testimonianza dell’attenzione dell’amministrazione verso i cittadini che portano il nome di Porcari nei più importanti contesti nazionali e internazionali.

La dottoressa Toschi, infatti, si occupa ad altissimi livelli di patologie genetiche rare nell’ambito della sua specializzazione in genetica medica. Oltre all’attività clinica è impegnata nella ricerca e partecipa a numerosi convegni in tutto il mondo.

La struttura dipartimentale di genetica medica dell’azienda ospedaliera universitaria pisana, che di recente è stata chiamata a dirigere, inoltre, è un centro di riferimento regionale all’avanguardia nell’ambito delle patologie genetiche rare, pediatriche e dell’adulto, nell’ambito preconcezionale, prenatale e oncologico ed è l’unico in tutta l’area vasta della Toscana nord ovest.

“Benedetta Toschi - ha commentato il sindaco Leonardo Fornaciari - rappresenta una vera eccellenza per il nostro territorio in ambito medico, peraltro in un settore particolarmente delicato come quello della ricerca per sconfiggere le malattie rare. Ricevendola in municipio ho voluto farle sentire tutto l’orgoglio della nostra comunità per la sua attività quotidiana e ringraziarla idealmente a nome di tutti per il suo impegno e abnegazione”.