Piana



Lavori nelle scuole, “Amiamo Montecarlo” chiede lumi

domenica, 8 novembre 2020, 08:40

L’amministrazione di Montecarlo ha dato il via ai lavori all’ex scuola elementare a San Salvatore, oggi in parte adibita a locali per associazioni e in parte a locali che sarebbero dovuti diventare studi medici.



“Ricorderete come lo scorso anno, in piena campagna elettorale - commenta Francesco Capocchi del gruppo Amiamo Montecarlo - l’ex sindaco Fantozzi pensò bene di organizzare una frettolosa inaugurazione del centro medico di San Salvatore. Non solo gli studi medici non sono mai entrati in funzione, ma a distanza di qualche mese dall’inaugurazione viene riaperto un nuovo cantiere per il rifacimento parziale della copertura che accusa infiltrazioni; verranno poi eseguiti lavori per realizzazione di marciapiedi e rifiniture esterne per un importo di circa 50.000 €. Perchè erano stati inaugurati quei locali rimasti finora inutilizzati e senza l’ultimazione dei lavori?”

“Sono invece sospesi i lavori per la messa in sicurezza sismica della scuola dell’infanzia del capoluogo a causa di una variante al progetto strutturale che comporta una nuova autorizzazione a proseguire i lavori, da parte del Genio Civile - continua la nota di Amiamo Montecarlo - La scuola materna, come comunicato più volte dall’amministrazione, sarebbe dovuta essere pronta alla riapertura della scuola a settembre, salvo poi scoprire (a scuola iniziata) che i lavori si sarebbero stati protratti fino a metà novembre. Probabilmente, a questo punto, genitori e alunni dovranno attendere ancora molto… E sono tanti i genitori che chiedono spiegazioni in merito. Certamente c’è stata la sospensione dei lavori ad aprile a causa del Covid-19. Anche se in realtà i lavori non erano stati neppure iniziati prima dello scoppio della pandemia, nonostante che gli alunni della scuola dell’infanzia fossero stati spostati a San Giuseppe già all’inizio dello scorso anno. Inoltre ci sembra di ricordare che i lavori di interesse pubblico non dovessero essere necessariamente interrotti; i lavori per la fibra ottica, non meno importanti, non furono infatti fermati”.