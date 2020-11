Piana : altopascio



Lega: "Se l'Asl non riesce, istituisca in comune una centrale per il tracciamento"

venerdì, 13 novembre 2020, 08:27

Sono i consiglieri comunali Simone Marconi e Francesco Fagni della Lega di Altopascio ad intervenire con una nota stampa sulla questione: "Se l'Asl non riesce più a star dietro al tracciamento, ci pensi il comune. Proponiamo al sindaco di istituire o proporre un tavolo in cui dipendenti comunali e/o consiglieri comunali e/o le associazioni del territorio possano alleggerire il lavoro delle Asl. Lo scopo di questa attività sarebbe quello di ridurre i tempi per l'isolamento fiduciario. Se c'è bisogno siamo disposti a collaborare perchè siamo convinti che in questo modo potremmo accorciare i tempi del tracciamento appunto e quindi ridurre altri possibili, se non probabili, focolai. La situazione anche nel nostro territorio inizia ad essere esplosiva e solo se uniamo le forze possiamo fare qualcosa di concreto. I proclami sui social del Sindaco – tra l'altro contro le istituzioni della stessa collocazione politica della D'Ambrosio - non bastano più. Si è parlato tanto di seconda ondata ma ci sembra evidente che i vertici delle nostre istituzioni non abbiano saputo organizzarsi in attesa della nuova emergenza. Occupato a gettare fumo negli occhi degli italiani inventandosi bonus per i monopattini o acquistando banchi con le rotelle infatti, il Governo si è dimenticato di rifornire le nostre strutture sanitarie di reagenti per i tamponi e di tutti i DPI essenziali per il personale medico, di aumentare i posti letto negli ospedali e di fare assunzioni nel personale sanitario."