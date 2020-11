Piana



Massa Macinaia, Petrini (FdI): "L'amministrazione deve farsi garante dei diritti delle famiglie e dei bambini"

venerdì, 13 novembre 2020, 11:43

Matteo Petrini, consigliere comunale FDI Capannori, interviene in merito alle problematiche della frazione di Massa Macinaia.



"Diverse famiglie - spiega - ci hanno contattato segnalando grossi problemi di connessione che riguardano l'intera frazione e, in particolare, la scuola elementare. Problemi che in molti hanno già segnalato al Sindaco, senza ricevere risposte di alcun tipo. Qualche mese fa, all'incirca poco dopo la fine del lockdown, l'amministrazione infatti invitò i capannoresi a segnalare eventuali disagi relativi alla connessione. A seguito dell'invito, Massa Macinaia è risultata la frazione con più segnalazioni, segno di un problema sentito che il Sindaco non può non conoscere. Ma, purtroppo, nessuna delle mail inviate alla segreteria del sindaco ha ottenuto risposta. Silenzio totale. Con la frazione che continua ad oggi a chiedere un veloce intervento risolutivo. Intervento che non può passare dalla sistemazione di ripetitori, ma che deve prevedere l'estensione della fibra che, ad oggi, è "ferma" a San Leonardo, a quasi 2 chilometri di distanza".



"Riguardo alla scuola elementare - incalza -, oltre ai noti problemi di spazio che si sono accentuati con le disposizioni relative alla gestione dell'emergenza coronavirus, continuano a sussistere problemi relativi al collegamento internet e telefonico - ormai vecchio, mai cambiato, nè aggiustato. Questa situazione, ovviamente, sta creando forti disagi alle famiglie che, per qualsiasi motivo, sono costrette a ricorrere alla didattica a distanza. Questo significa che ai bambini in quarantena non è possibile collegarsi ad internet e, di conseguenza, seguire le lezioni. Una situazione vergognosa che dovrebbe essere in cima ai pensieri di ogni buona amministrazione. Situazione ancor più imbarazzante per il fatto che l'amministrazione risulta perfettamente a conoscenza di queste criticità".



"A questo punto - conclude -, oltre a presentare un'interrogazione a risposta urgente, chiediamo al Sindaco di non indugiare oltre e attivarsi al più presto per risolvere le problematiche di Massa Macinaia. E, di soluzioni valide, ne vediamo una: quella di insistere affinchè la fibra venga estesa anche nella frazione in esame, chiedendo l'inizio dei lavori nel più breve tempo possibile anche in vista di un sempre maggior ricorso allo smart working - da parte delle famiglie - e della didattica a distanza. E' dovere di una buona amministrazione farlo".