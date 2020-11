Piana : capannori



Nuove modalità di comunicazione tra ospiti nelle case di riposo e familiari

martedì, 3 novembre 2020, 15:49

Comune e Capannori Servizi srl vogliono garantire il miglior contatto possibile tra gli ospiti della Casa di Riposo di Marlia e i loro familiari nonostante le norme anti Covid non consentano le visite in presenza. Per questo motivo hanno messo a punto varie modalità per consentire comunque, in tutta sicurezza, la comunicazione tra gli anziani e i loro congiunti e amici, che secondo quanto prevede un'ordinanza della Regione, deve essere almeno settimanale. I contatti potranno avvenire tramite chiamata telefonica, videochiamate e chiamate da realizzare tanto con skype su postazione fissa che con due tablet utilizzabili dalla propria stanza per chi non si puo' muovere. Altra importante possibilità è la visita nella stanza a vetri e interfono, in modo che, oltre ad un contatto visivo, sia possibile anche un contatto verbale. Per quest'ultima modalità, gli ospiti vengono accompagnati dagli animatori nella stanza a vetri dove potranno vedere parenti e amici che resteranno all'esterno nella zona antistante la vetrata e parlare con loro.

"La chiusura delle visite ai propri cari ospiti delle Case di Riposo è una delle misure più dolorose che la recrudescenza della pandemia sta imponendo a tutte le strutture di questo tipo, particolarmente sentita per la struttura di Marlia da sempre aperta tutto il giorno alle visite dei parenti e alle attività del volontariato - affermano l'assessore alle partecipate Ilaria, Carmassi e il presidente della Capannori Servizi, Pierangelo Paoli -. Per questo motivo abbiamo individuato nuove risposte per mantenere forte il legame degli ospiti con i familiari. Modalità di comunicazione alternative alle visite in presenza che assicurano la sicurezza e, cosa fondamentale, sono improntate all'umanità. Oltre alle chiamate e alle videochiamate stiamo approntando la visita al vetro all'interno di un'apposita stanza confortevole che è la modalità più vicina alla visita in presenza, pur nel rispetto della sicurezza. Un modo per assicurare la maggior vicinanza possibile tra gli ospiti e i propri cari, elemento ancora più importante in questo difficile momento. Ringraziamo il direttore della Capannori Servizi, Antonio Sconosciuto per l'impegno profuso nel trovare soluzioni che agevolino i contatti tra gli ospiti della Casa di Riposo e i loro parenti".

Per tutte e tre le modalità di comunicazione dovrà essere fatta la prenotazione tramite e-mail all'indirizzo m.biondi@comune.capannori.lu.it o telefonicamente allo 0583/449025 dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.00. Le telefonate saranno comunque sempre garantite, al di fuori degli appuntamenti, qualora l'ospite ne faccia richiesta.

Per le urgenze e situazioni critiche, ma anche per la richiesta consueta di informazioni sulle condizioni sanitarie degli ospiti, il parente, l'amico o l'amministratore di sostegno che sarà individuato come persona di riferimento, potrà chiamare tutti i giorni direttamente nei reparti ai numeri 0583-449015/20.