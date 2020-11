Piana



Porcari: liquidati 40 mila euro di contributi straordinari per l'affitto

mercoledì, 4 novembre 2020, 13:48

Oltre 40mila euro già liquidati, al 24 settembre. Sono quelli dei contributi straordinari in conto affitto nel Comune di Porcari a seguito dei bando che è rimasto aperto dal 30 aprile al 20 di maggio.



Una misura, finanziata dalla Regione Toscana e dal Comune stesso, nata per venire incontro alle difficoltà di chi si è visto ridurre drasticamente il reddito per le conseguenze economiche dell’emergenza coronavirus. L’assegnazione dei contributi, peraltro, rappresenta anche la mappatura di un disagio sociale che si allarga a vaste fasce della popolazione e che colpisce, in particolare, famiglie con minori.



“Il finanziamento della Regione Toscana - spiega l’assessora al sociale Lisa Baiocchi - ha permesso di emanare un bando straordinario ulteriore rispetto a quello che annualmente il Comune di Porcari destina alle famiglie in difficoltà. Si è trattato di una misura molto importante, alla quale abbiamo partecipato con risorse dell'ente, soprattutto perché arrivata immediatamente a ridosso della chiusura del lockdown. Con questo bando, inoltre, abbiamo avuto una fotografia delle difficoltà delle famiglie sul territorio. Come sempre detto in questi mesi ogni volta che se ne presenterà l’occasione non mancheremo di destinare ai capitoli del sociale importanti risorse di bilancio. È questo il momento di agire per mitigare gli effetti sull’economia dell’emergenza coronavirus e il Comune di Porcari si confermerà in prima fila per il benessere e la sicurezza dei suoi cittadini”.