Porcari per la sicurezza digitale: l'approfondimento della polizia postale va in diretta su NoiTv

giovedì, 12 novembre 2020, 18:00

Stamani a Lammari, in occasione del 17° anniversario della strage di Nassiriya, si è tenuta una cerimonia di commemorazione, in forma ristretta, promossa dall'amministrazione comunale, per ricordare le vittime dell'attentato

giovedì, 12 novembre 2020, 12:33

Mercoledì 11 novembre si è svolto un importante momento di confronto tra il viceministro della salute Pierpaolo Sileri e il Rotary Club Montecarlo Piana di Lucca con la presenza di altri Rotary Italiani

mercoledì, 11 novembre 2020, 16:34

Chiusi al pubblico gli ambienti della biblioteca di Porcari, ma non i libri. Nel rispetto degli ultimi Dpcm per contenere l'emergenza sanitaria Covid-19, infatti, gli spazi di consultazione, lettura e studio da venerdì scorso (6 novembre) non sono più accessibili

mercoledì, 11 novembre 2020, 15:24

L'assessore all'agricoltura Serena Frediani ha inviato una lettera al neo vicepresidente e assessore all'agricoltura e allo sviluppo rurale della Regione Toscana, Stefania Saccardi per chiedere l'attenzione e la collaborazione dell'ente regionale su alcune problematiche che riguardano il settore agricolo

mercoledì, 11 novembre 2020, 13:01

Stamattina il consigliere comunale della Lega Salvini premier, Bruno Zappia, ha presentato una richiesta di segnali di limitazione di velocità a 30 km/h

mercoledì, 11 novembre 2020, 12:03

È duro l'intervento del gruppo consiliare "La Porcari che Vogliamo" in merito a quanto accaduto in consiglio comunale ieri sera