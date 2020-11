Piana



Rave party ad Altopascio, denunciate 128 persone

venerdì, 13 novembre 2020, 14:17

A conclusione di un’accurata attività investigativa, condotta dalla Digos in relazione ai fatti riconducibili al rave party tenutosi nella zona industriale di Altopascio a partire dalla tarda serata del 26 fino al mattino del 28 settembre, sono state denunciate alla locale autorità giudiziaria 128 persone, indagate in stato di libertà in ordine alla violazione di cui all’art.633 c.p. (invasione di terreni o edifici). Questi si vanno ad aggiungere ai quattro soggetti, già segnalati in procura, ai quali era stato sequestrato svariato materiale (casse, cavi, mixer, amplificatori, materiale elettrico vario), utilizzato all’interno dello stabile occupato.



Sono state inoltre comminate contravvenzioni in merito alla violazione per il contenimento del contagio da Covid-19, ai sensi del D.L. n.19 del 25.03.2020, nonché valutate diverse posizioni ai fini dell’emissione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio.



Questo lavoro, specifica il questore, Alessandra Faranda Cordella, segue e chiude quello fatto nell’immediatezza dalle Forze di Polizia, che ha consentito di monitorare l’evento, garantendo sicurezza ed ordine pubblico in un contesto di non facile approccio.