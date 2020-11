Piana



Sarà pubblicato domani l'avviso per la presentazione delle candidature per la nomina del 'garante per i diritti delle persone con disabilità del comune di Capannori

mercoledì, 4 novembre 2020, 16:44

Sarà pubblicato domani (giovedì) l'avviso per la presentazione di candidature per la nomina del 'Garante dei diritti delle persone con disabilità'. Una figura istituita dall'amministrazione Menesini con l'importante obbiettivo di rafforzare il 'tavolo di lavoro' permanente sulle tematiche legate alla disabilità istituito dal Comune e di perseguire la rimozione degli ostacoli, anche di carattere sociale e culturale, che si frappongono al riconoscimento di pari dignità e opportunità per le persone con disabilità, favorendo le politiche di integrazione sociale e il miglioramento dell'autonomia personale. Possono partecipare all'avviso, che resterà aperto fino al prossimo 24 novembre, coloro che con candidatura spontanea o proposti da associazioni ed enti rappresentativi degli interessi di persone con disabilità che operano nel territorio comunale, sono interessati a ricoprire questo ruolo. I candidati devono possedere i requisiti per l'elezione a consigliere comunale, nonché una comprovata e documentata competenza in materia di disabilità. Il garante sarà nominato dal consiglio comunale entro 30 giorni dall'esito della graduatoria.

L'incarico di garante ha la durata di 3 anni rinnovabili una sola volta. Questa figura di garanzia opererà a titolo volontariato e quindi non percepirà alcuna indennità o compenso. Le sue principali funzioni saranno il raccordo tra organi e uffici, ascolto informazione e orientamento delle persone con disabilità, promozione dei diritti e diffusione di una cultura inclusiva, supporto alle attività dell'amministrazione, verifica e controllo nella materia di competenza.

"Con la pubblicazione dell'avviso per le candidature sta per concludersi l'iter per l'istituzione di questa importante figura di garanzia a tutela dei diritti delle persone con disabilità - spiega l'assessore alle politiche per la disabilità, Serena Frediani –. Presto quindi il Comune di Capannori, tra i primi in provincia di Lucca, avrà il garante per i diritti delle persone con disabilità, un vero e proprio punto di riferimento per tutte le persone con disabilità, per la tutela dei loro diritti e degli interessi individuali e collettivi in questo ambito oltre che un sostegno importante e concreto per i caregivers, ovvero coloro che si prendono cura di un familiare con disabilità".

I candidati devono presentare la propria candidatura utilizzando l'apposito modulo debitamente compilato, scaricabile a partire da domani dal sito del Comune nella sezione 'Bandi di concorso' con gli allegati richiesti.

Le candidature devono pervenire entro il 24 novembre tramite PEC all'indirizzo: pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it specificando nell'oggetto: Candidatura garante disabilità.

Per informazioni sull'avviso è possibile chiamare i numeri 0583.428444 e 0583.428617.