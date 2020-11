Piana



Spostamento fra comuni e divorziati: Scannerini (FI) chiede lumi

domenica, 15 novembre 2020, 18:10

Matteo Scannerini, in qualità di consigliere provinciale di Lucca di Forza Italia, esprime una propria riflessione sul tema dei divorziati e dei loro figli in questo momento di emergenza sanitaria.



"Nell'ordinanza regionale dello scorso 12 novembre - esordisce -, che chiariva alcuni punti relativi agli spostamenti nella Toscana arancione, il presidente Giani aveva per così dire "autorizzato" lo sconfinamento fra comuni alle persone separate o divorziate per ricongiungersi con i figli minorenni domiciliati dall'altro genitore".



"Premesso che - afferma -, ora che siamo diventati zona rossa, ci aspettiamo che questa linea non muti, ci teniamo a sollevare una questione: se la figlia o il figlio è invece maggiorenne, non ha comunque diritto a poter vedere il padre o la madre? Qui si parla di famiglia che, anche se formalmente separata, nulla di diverso ha dalle altre."



"Per questo - conclude - chiediamo a Giani non solo di riconfermare la normativa precedente, ma di integrarla prevedendo la possibilità per tutti i figli, minorenni e maggiorenni, di poter ricongiungersi in questo lockdown, con i loro genitori".