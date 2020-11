Tre quintali di pasta per le famiglie più fragili di Porcari

Altri articoli in Piana

lunedì, 16 novembre 2020, 15:57

Sono le parole di Sinistra Con in merito all'intervento dell'assessore Stefano Baccelli sulle infrastrutture della Piana di Lucca

lunedì, 16 novembre 2020, 15:03

Da giovedì 19 a a domenica 22 novembre l'amministrazione comunale appronterà 13 punti di distribuzione sul territorio delle mascherine fornite dalla Regione Toscana, gestiti dai volontari della protezione civile, affinché i cittadini, eccetto le famiglie con over 75 che le stanno ricevendo al proprio domicilio, possano andare a ritirarle gratuitamente

domenica, 15 novembre 2020, 18:10

Matteo Scannerini, in qualità di consigliere provinciale di Lucca di Forza Italia, esprime una propria riflessione sul tema dei divorziati e dei loro figli in questo momento di emergenza sanitaria

sabato, 14 novembre 2020, 18:34

Decretati oggi i vincitori delle tre sezioni (poesia inedita, narrativa inedita, narrativa edita) della terza edizione del Premio letterario “Carlo Piaggia’ che aveva come tema ‘La conoscenza vien viaggiando’

sabato, 14 novembre 2020, 17:48

Quasi 2000 mila nuovi alberi per rigenerare l'aria di Altopascio e abbattere gli agenti inquinanti. È il progetto definitivo approvato dalla giunta D'Ambrosio, che permetterà all'amministrazione comunale di partecipare al bando regionale "Progetti integrati per l'abbattimento delle emissioni climalteranti in ambiente urbano"

sabato, 14 novembre 2020, 17:37

Porcari all’avanguardia nella lotta contro le polveri sottili e l’inquinamento con i comuni di Lucca, Capannori e Altopascio