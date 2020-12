Arrestati due ladri di... Natale

Altri articoli in Piana

sabato, 26 dicembre 2020, 10:38

Un altro forte gesto di solidarietà da un'importante azienda del territorio per la comunità di Porcari. È Sofidel, realtà leader nella produzione di carta per uso igienico e domestico, che quest'anno ha donato alla Croce Verde 160 pacchi alimentari e 120 buoni spesa per i nuclei familiari più fragili

mercoledì, 23 dicembre 2020, 17:09

Il consigliere comunale della Lega Domenico Caruso critica la decisione dell’amministrazione comunale di Capannori di pubblicare sui canali social del comune cinque video sul tema LGBT che saranno visibili da mercoledi 23 dicembre

mercoledì, 23 dicembre 2020, 15:56

"La pista ciclabile in via delle Ville, all'altezza del bar Latte e Caffè e Mobili Santori, è pericolosissima". A sottoporre la questione è il consigliere comunale di Capannori Bruno Zappia (Lega)

mercoledì, 23 dicembre 2020, 14:54

Il 7 gennaio 2021 aprirà il nuovo centro di raccolta di Altopascio in via Fossetta 41/43 località Cerro. La realizzazione della struttura è finanziata dalla regione Toscana e dal comune stesso per un totale di 680.000 euro

mercoledì, 23 dicembre 2020, 14:12

Nella tarda serata di ieri la squadra mobile ha tratto in arresto una giovane coppia di marocchini, Karim Jamal, 25 anni, e Maniani Oumaima, 22, responsabili della detenzione ai fini di spaccio di hashish e cocaina

mercoledì, 23 dicembre 2020, 13:54

Accesso ad internet gratuito e di alta qualità grazie a hotspot wi-fi posizionati in spazi pubblici strategici come parchi, piazze, uffici comunali e biblioteche. Un obiettivo di governo dell'amministrazione Fornaciari che oggi, dopo un anno di lavoro serrato, è divenuto realtà