Piana



Babbo Natale arriva ad Altopascio

mercoledì, 16 dicembre 2020, 16:25

Una slitta motorizzata e tutta addobbata girerà per Altopascio, centro e frazioni, nel pomeriggio del 24 dicembre. Sopra ci sarà un Babbo Natale molto speciale, che raggiungerà le case dei bambini che ne faranno richiesta (per prenotare l'arrivo di Babbo Natale, 0583.25109). Ad organizzare l'iniziativa sono la Misericordia di Altopascio e il Gruppo Fratres della cittadina del Tau, con la collaborazione dell'amministrazione comunale e del Centro commerciale naturale di Altopascio.

"Quest'anno, a causa dell'emergenza Covid e per garantire la massima sicurezza, non potremo entrare nelle case come abbiamo fatto negli anni passati - spiega il governatore della Misericordia, Salvatore Bono -, resteremo fuori dalle abitazioni delle famiglie che ci contatteranno e gireremo per il paese con il mezzo. Abbiamo però deciso di organizzare ugualmente l'iniziativa, perché a maggior ragione quest'anno vogliamo portare un po' di allegria e di magia ai bambini altopascesi. Lo facciamo insieme al Gruppo Fratres, e per questo ringrazio in modo particolare il presidente Giovanni Fommei e il vicepresidente Luciano Ortu, e insieme ai nostri straordinari volontari".

Un camioncino tutto addobbato, dal quale saranno trasmesse anche musiche natalizie, renderà più gioiosa la vigilia di Natale, per grandi e piccoli. "L'idea che sta alla base di tutte queste iniziative è quella di far sentire vicine le persone, far arrivare loro il calore e la presenza delle istituzioni e delle realtà di volontariato del nostro paese - aggiunge il sindaco, Sara D'Ambrosio, che ringrazia i volontari e le associazioni impegnate in prima linea da mesi al servizio della comunità -. L'illuminazione natalizia, la filodiffusione in paese che trasmette canzoni di Natale, il regalo sospeso con le Caritas che ha trovato l'adesione di oltre 60 attività commerciali del centro e delle frazioni, il Babbo Natale per i bimbi sono tutte cose che hanno un unico comune denominatore: essere comunità, essere insieme e non lasciare nessuno da solo".

Per richiedere l'arrivo di Babbo Natale davanti alle proprie case occorre prenotarsi chiamando il numero della Misericordi di Altopascio: 058325109.