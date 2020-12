Badia Pozzeveri, il Tar si pronuncia: la nuova scuola si farà

Altri articoli in Piana

lunedì, 28 dicembre 2020, 13:19

La Onlus Amo dell’Amore, unitamente ai cinque Lions Club della zona, Lions Club Antiche Valli Lucchesi, Garfagnana, Lucca Host, Lucca Le Mura e Pescia ha preparato, per il sesto anno consecutivo, 275 pacchi dono natalizi per le famiglie bisognose del territorio che va dalla Garfagnana a Pescia passando per Lucca,...

lunedì, 28 dicembre 2020, 11:47

L'Ufficio di Piano sta attualmente prendendo visione degli elaborati pervenuti al fine di ricondurli all'interno degli obiettivi del Piano e trarne utili spunti per il progetto complessivo del documento di pianificazione urbanistica che interessa i Comuni di Capannori, Altopascio, Porcari e Villa Basilica

sabato, 26 dicembre 2020, 10:49

I due, un albanese di 35 anni e un italiano di 44, residenti a Ponte a Moriano, sono stati sorpresi a Marlia dove, in bicicletta e muniti di arnesi atti allo scasso, erano alla ricerca di abitazioni da visitare

sabato, 26 dicembre 2020, 10:38

Un altro forte gesto di solidarietà da un'importante azienda del territorio per la comunità di Porcari. È Sofidel, realtà leader nella produzione di carta per uso igienico e domestico, che quest'anno ha donato alla Croce Verde 160 pacchi alimentari e 120 buoni spesa per i nuclei familiari più fragili

mercoledì, 23 dicembre 2020, 17:09

Il consigliere comunale della Lega Domenico Caruso critica la decisione dell’amministrazione comunale di Capannori di pubblicare sui canali social del comune cinque video sul tema LGBT che saranno visibili da mercoledi 23 dicembre

mercoledì, 23 dicembre 2020, 15:56

"La pista ciclabile in via delle Ville, all'altezza del bar Latte e Caffè e Mobili Santori, è pericolosissima". A sottoporre la questione è il consigliere comunale di Capannori Bruno Zappia (Lega)