Piana



Capannori in redola: al via un'iniziativa per chi ama le passeggiate

venerdì, 11 dicembre 2020, 12:05

Capannori in redola: questo il nome dell'iniziativa con cui l'amministrazione Menesini chiede ai cittadini di segnalare all'Ente le loro passeggiate nei percorsi del territorio, in modo che il Comune possa riconoscere quei percorsi, renderli perfettamente fruibili, segnalati e farli confluire in un'unica mappa della mobilità pedonale comunale.

Si tratta di un'iniziativa volta a valorizzare il territorio, anche e soprattutto tenendo conto dei suggerimenti dei cittadini che, in particolare in questo 2020 segnato dall'emergenza Covid, hanno vissuto Capannori facendo lunghe e belle passeggiate in percorsi spesso sconosciuti ai più.

Da oggi, quindi, chi vuole far conoscere anche agli altri la propria passeggiata della salute perché ritiene che possa essere un benessere per tutti, può segnalare il proprio percorso via whatsapp (328/1506289), via mail (capannoriinredola@comune.capannori.lu.it) o disegnandolo su una mappa del comune che troverà sul sito (www.comune.capannori.lu.it).

“Sono molto soddisfatto di questa iniziativa – dice l'assessore all'ambiente Giordano Del Chiaro – perché abbiamo un territorio tutto da scoprire, legato alle redole e ai collegamenti fra i paesi in percorsi sicuri e alternativi alle strade. Sulla mappa presente sul sito del Comune, i cittadini troveranno già segnati alcuni nuovi percorsi da noi elaborati in collaborazione con il CAI e il professor Angelo Nerli, che ringrazio per la preziosa collaborazione. Allo stesso tempo vogliamo coinvolgere in questa riscoperta di Capannori anche le associazioni podistiche e sportive, che hanno conoscenze specifiche in materia. Infine, appena sarà possibile, condivideremo con delle assemblee pubbliche il quadro dei percorsi, in modo che le passeggiate della salute diventino patrimonio di tutti”.

Per l'assessore Del Chiaro, infine, la scoperta di percorsi, in particolare sulle vecchie redole, possono rappresentare una valida alternativa alle strade delle macchine per spostarsi fra i paesi del territorio. Proprio per questo motivo sarà realizzata un'unica mappa della mobilità pedonale di Capannori.