Piana



"Capannori, positivi gli interventi del comune a sostegno degli ambulanti"

mercoledì, 2 dicembre 2020, 19:22

“Così come era già accaduto in occasione del primo lockdown con l’apertura dei mercati con i settori alimentari permessi, anche adesso l’amministrazione comunale di Capannori conferma la sua vicinanza agli ambulanti con due interventi annunciati relativi all’esenzione del suolo pubblico e al recupero dei mercati straordinari cancellati per via delle restrizioni del Dpcm. Un grazie sincero al sindaco Luca Menesini e all’assessore Serena Frediani”.



E’ il responsabile area lucchese di Confesercenti Toscana Nord Daniele Benvenuti ad esprimere soddisfazione per l’annuncio fatto dal comune di Capannori riguardo interventi a sostegno degli ambulanti. “Il segnale che ci arriva dal sindaco Menesini e dall’assessore Frediani è di estrema vicinanza ai problemi che il settore del commercio su aree pubbliche ha vissuto in questo 2020 – sottolinea ancora Benvenuti -. Il primo lockdown e poi quello ancora in corso, che speriamo da sabato venga allentato, hanno messo in ginocchio chi svolge la propria attività nei mercati settimanali ma soprattutto i fieristi che si sono visti cancellare data dopo date le loro occasioni di lavoro. Saper di contare sui primi sei mesi del prossimo anno senza il pagamento del suolo pubblico è sicuramente importante in un’ottica di ripresa. Così come è altrettanto importante avere la disponibilità da parte del Comune di recuperare i mercati straordinari che non si sono potuti svolgere”.



La conclusione del responsabile area lucchese di Confesercenti Toscana Nord. “L’intervento nei confronti agli ambulanti segue le altre importanti iniziative di sostegno ai negozi di vicinato che confermano come questi settori, fondamentali per il tessuto economico locale, godano di attenzione da parte dell’amministrazione comunale”.