Capannori propone tavolo di approfondimento sul 5G

sabato, 12 dicembre 2020, 12:32

I soggetti coinvolti saranno Asl, Arpat, Ordine dei Medici, comitati e compagnie telefoniche. Parte da Capannori la proposta agli Enti di tutela della salute e dell'ambiente – Asl e Arpat – di costituire un tavolo di approfondimento e di confronto sulla tecnologia 5G.

L'amministrazione Menesini, inoltre, vorrebbe che al tavolo sedesse anche l'Ordine dei Medici, i gestori delle compagnie telefoniche e i comitati dei cittadini, che saranno contattati nei prossimi giorni.

L'obiettivo è quello di dare il via a una serie di incontri sull'argomento, in modo che diventi patrimonio condiviso da tutti di cosa si tratta, dell'impatto che può avere o non avere sulla salute e sull'ambiente e cosa può essere fatto dal livello locale, visto che il livello nazionale pare puntare senza esitazioni su questa tecnologia.

"Seguo con grande attenzione questo tema da prima di essere nominato assessore – dice l'assessore all'ambiente Giordano Del Chiaro – . Ritengo sia corretto e utile avviare un confronto serio e anche pubblico sul 5G adesso, visto che non abbiamo antenne 5G installate sul territorio e non ci sono compagnie che ne prospettano l'installazione nei prossimi mesi. E' proprio quando un tema non è 'caldo' che può essere affrontato nel migliore dei modi. Il 5G riscuote grande interesse da parte della cittadinanza, che giustamente vorrebbe capire di cosa si sta parlando. Inoltre, come amministrazione comunale abbiamo bisogno di strumenti tecnici-scientifici solidi per poter costruire un'opposizione o richieste specifiche al programma che il Governo sta portando avanti sul tema. Anche sul 5G, come per ogni tematica che riguarda la vita dei cittadini, noi adottiamo la linea della prudenza e dell'approfondimento, con l'obiettivo di portare una voce autorevole ai vari livelli istituzionali e incidere sulle decisioni finali".

Nell'idea di Del Chiaro, la nascita del tavolo sul 5G rappresenta un metodo con cui affrontare quei temi che suscitano grande interesse nei cittadini ma che, purtroppo, troppo poco sono oggetto di campagne di informazione da parte degli Enti nazionali.

"Fare informazione – conclude Del Chiaro – è un dovere delle Istituzioni e a Capannori proviamo a farne sempre, anche su tematiche non strettamente di nostra competenza. Anche sul tema del 5G stiamo dando corpo a un percorso che sono certo interesserà a molti cittadini".