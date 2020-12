Piana



Capannori, suolo pubblico gratuito e scontato per ambulanti

mercoledì, 2 dicembre 2020, 15:07

In arrivo importanti sgravi per il commercio ambulante a Capannori. L'amministrazione Menesini ha infatti deciso di concedere per il primo semestre 2021 il suolo pubblico gratuito per i banchi dei settori merceologici chiusi a causa dell'emergenza sanitaria e uno sconto del 50% sul canone di occupazione del suolo pubblico per i banchi che invece hanno potuto continuare la propria attività, tra cui quelli di generi alimentari.

Si tratta di nuova importante azione a sostegno del commercio ambulante locale che di fatto proroga quella già realizzata dal Comune per il 2020.

"Con questa misura, così come abbiamo fatto nelle precedenti fasi dell'emergenza sanitaria, dimostriamo concretamente la nostra vicinanza al settore del commercio ambulante, particolarmente colpito dalle conseguenze della pandemia - spiega l'assessore al commercio, Serena Frediani -. I mercati settimanali rappresentano una risorsa preziosa per la diversificazione dell'offerta commerciale e per il tessuto economico del territorio. Per questo riteniamo significativo non far pagare fino al 30 giugno 2021 la tassa sul suolo pubblico agli ambulanti di quei settori merceologici bloccati per decreto e offrire uno sconto del 50% sul canone di occupazione del suolo pubblico per tutti gli altri. Auspichiamo che passata l'emergenza i mercati possano tornare a svolgere il loro importante ruolo per la comunità. Diamo fin da ora la piena disponibilità della nostra amministrazione alla realizzazione di mercati straordinari sul territorio capannorese non appena sarà consentito, recuperando anche le fiere tradizionali che ogni anno si svolgono nelle varie frazioni che sono saltate a causa dei provvedimenti nazionali".