Piana



Dal 7 gennaio sarà attiva l'isola ecologica di Altopascio

mercoledì, 23 dicembre 2020, 14:54

di chiara grassini

Il 7 gennaio 2021 aprirà il nuovo centro di raccolta di Altopascio in via Fossetta 41/43 località Cerro. La realizzazione della struttura è finanziata dalla regione Toscana e dal comune stesso per un totale di 680.000 euro.



A partire dalla data stabilita si potranno portare alla stazione ecologica i rifiuti ingombranti ma anche toner esauriti, carta e cartone, batterie e accumulatori,, neon e lampadine fluorescenti, apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, frigoriferi, televisori e monitor. Non solo. I cittadini avranno la possibilità di ritirare i sacchetti e i bidoni carrellati per un uso corretto della raccolta differenziata. Per non parlare del composter, indispensabile per l' umido organico soprattutto per chi possiede orti o si dedica al giardinaggio.



Gli orari di apertura sono indicati sulla porta d' ingresso dell' isola ecologica e cioè dal lunedì al sabato (8:00-13:00 lun-mar-gio-sab e, mer- ven 12:30-17:00 e sab 14:00-17:00). Si può entrare due persone alla volta.

E' quanto emerso dal sopralluogo di stamani in presenza del sindaco di Altopascio Sara D'Ambrosio, dell' assessore all' ambiente Daniel Toci, dal vicepresidente di Reti Ambiente Maurizio Gatti e dal consigliere Francesco Cersosimo.



"Abbiamo portato avanti insieme all'azienda uno spazio riconoscibile dove Ascit è quotidianamente presente sul territorio - ha spiegato il primo cittadino evidenziando l' importanza del tema ambientale -. Si tratta di un servizio fondamentale, di un incremento e rafforzamento della raccolta differenziata quello dell'isola ecologica. In altre parole di un vero e proprio consolidamento da mantenere nel tempo.



Il vicepresidente di Rete Ambiente, Maurizio Gatti, ha ribadito che ciò che non può essere raccolto porta a porta è da destinare al centro. Mentre Francesco Cersosimo ha voluto sottolineare che si tratta di " un' opera indispensabile data la sua enorme superficie oltre a circa 230.000 euro di investimenti.