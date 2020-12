Festeggiati i 100 anni di Annunziata Donatini

Altri articoli in Piana

sabato, 12 dicembre 2020, 13:51

È questo il nuovo stanziamento destinato alle imprese che più hanno sofferto per le chiusure disposte a novembre dal governo – bar, pasticcerie, pizzerie, ristoranti – e agli artigiani e ai professionisti che non avevano già beneficiato delle misure di sostegno del tessuto economico stanziate la scorsa primavera

sabato, 12 dicembre 2020, 12:32

Parte da Capannori la proposta agli Enti di tutela della salute e dell'ambiente – Asl e Arpat – di costituire un tavolo di approfondimento e di confronto sulla tecnologia 5G

sabato, 12 dicembre 2020, 12:30

Stamani il presidente del Rotary Montecarlo Piana di Lucca Luigi Muri e il segretario Alberto Galeotti hanno consegnato al direttore della Rsa Luigi Rocchi, al presidente della Capannori Servizi Pierangelo Paoli e al direttore Antonio Sconosciuto una dotazione di apparecchi, per un importo di 8.000 euro, utili per aiutare gli...

sabato, 12 dicembre 2020, 08:45

Il gruppo di Forza Italia nel comune di Capannori e nella provincia di Lucca ha protocollato una mozione in merito al trasporto pubblico e alla convenzione con privati

venerdì, 11 dicembre 2020, 17:43

Stamattina ci ha lasciato Nedo Mariani, classe 1935, decano dei musicanti della Filarmonica "G. Puccini" di Montecarlo, dove era nato ed aveva iniziato fino da piccolo a studiare nella scuola di musica della locale banda paesana, come si può vedere dalla foto allegata tratta dai nostri archivi.

venerdì, 11 dicembre 2020, 12:05

Capannori in redola: questo il nome dell'iniziativa con cui l'amministrazione Menesini chiede ai cittadini di segnalare all'Ente le loro passeggiate nei percorsi del territorio, in modo che il Comune possa riconoscere quei percorsi, renderli perfettamente fruibili, segnalati e farli confluire in un'unica mappa della mobilità pedonale comunale