Piana



FI: "Potenziare il servizio di trasporto scolastico"

sabato, 12 dicembre 2020, 08:45

Il gruppo di Forza Italia nel comune di Capannori e nella provincia di Lucca ha protocollato una mozione in merito al trasporto pubblico e alla convenzione con privati.



"Giusto riaprire le scuole il 7 gennaio - esordisce FI -, perché i ragazzi hanno bisogno della didattica in presenza, non soltanto per l'aspetto prettamente formativo, ma anche per quella socializzazione indispensabile per l'equilibrio e lo sviluppo che certo non si realizzano con la didattica a distanza".

"La riapertura - afferma il gruppo - deve però avvenire garantendo la massima tranquillità, predisponendo servizi adeguati a garantire il distanziamento e la sicurezza non solo a scuola, ma anche sui mezzi di trasporto. Per questo abbiamo predisposto una mozione a livello regionale, con la partecipazione del responsabile dipartimento regionale FI trasporti Giampaolo Giannelli e con la coordinatrice dei dipartimenti Chiara Tenerini, da presentare in ogni consiglio comunale e provinciale, che funga da volano per potenziare il servizio di trasporto scolastico".

"Nel mondo della scuola- dice Scannerini – serpeggia una certa preoccupazione per la situazione dei trasporti, ritenuta, anche nelle parole del Presidente dell'associazione nazionale presidi Antonello Giannelli, necessaria di una adeguata riorganizzazione, in particolare per quanto concerne il tpl. L'affollamento dei mezzi pubblici risulta, infatti, essere la prima causa della diffusione del covid-19 in questa seconda ondata".

"Riteniamo quindi indispensabile che parta da ogni amministrazione provinciale e comunale, anche la più piccola, la spinta che conduca ad accordi di convenzione con le tante aziende di trasporto privato presenti sul territorio, in particolare quelle che al momento non lavorano. Ricordo che in Toscana ne esistono quasi 2000".

"Comuni e Province devono premere sulla regione affinché prenda l'impegno di mediare con queste realtà imprenditoriali al fine di arrivare ad un accordo. La cooperazione pubblico/privato è sicuramente una delle armi più efficaci per sconfiggere questo maledetto virus. Ovviamente, per quanto riguarda il comune di Capannori e la provincia di Lucca, enti dove ho l'onore ed il piacere di essere consigliere, la mozione in oggetto è già stata protocollata e spero possa essere discussa presto".