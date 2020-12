Piana



Insieme per Altopascio: "Lunedì chiederemo copia della relazione della Guardia di Finanza e poi vedremo chi dovrà sotterrarsi"

sabato, 19 dicembre 2020, 15:15

"Gli amministratori fino a che non è uscito il nostro comunicato non lo sapevano nemmeno". Dura replica del gruppo di opposizione al sindaco Sara D'Ambrosio che li aveva invitati a vergognarsi:

Una reazione infarcita di offese e messaggi scomposti come quella del sindaco pro tempore di Altopascio Sara D'Ambrosio è lo specchio fedele del dramma politico e personale che stanno vivendo nel palazzo comunale.

Assediati dalle inchieste giudiziarie e dai cittadini che hanno ricevuto promesse non mantenute, vedono avvicinarsi il momento in cui dovranno cominciare per la prima volta a lavorare e non contare sull'indennità da amministratore, che per gente che prima del 2016 non ha neanche mai presentato la dichiarazioni dei redditi è stato un bel risultato economico.

Solo così si può spiegare un maldestro tentativo di spiegare la visita della Guardia di Finanza che, a differenza di quanto dice il sindaco, è venuta espressamente a cercare documenti che coinvolgono l'amministrazione comunale e lunedì, quando faremo richiesta della relazione che gli agenti hanno sottoscritto, tutti potranno vedere chi ha ragione.

La stizza della D'Ambrosio, principalmente, deriva da un fatto che se non fosse tragico perché dimostra plasticamente come vanno le cose in comune a Altopascio e che controllo hanno sulla situazione, sarebbe straordinariamente comico: D'Ambrosio, Toci e compagnia cantante hanno saputo della visita con prelievo di documenti della Guardia di Finanza dopo che è stato pubblicato online il nostro breve comunicato e comunque dopo che i giornalisti hanno iniziato a fare domande.

D'Ambrosio poi lasci perdere considerazioni sulla nostra vita privata : a differenza di lei, abbiamo le nostre occupazioni e i nostri redditi che provengono dal lavoro. Anche evocare il Covid è davvero di dubbio gusto : il comune di Altopascio è certamente quello che ha offerto meno appoggio ai cittadini, chiudendo le porte del comune e lasciando fare.

Capiamo la D'Ambrosio che aveva grandi progetti politici e personali, poi naufragati, ma visto come ha amministrato le conviene cominciare a pensare a trovarsi una occupazione normale, perché non sembra molto tagliata per la vita politica.