Piana



La Croce Rossa di Lucca ritira 55 pacchi alimentari destinati alle famiglie in difficoltà

mercoledì, 16 dicembre 2020, 15:54

Natale all'insegna della solidarietà. Oggi (16 dicembre) i volontari della Croce Rossa Italiana del comitato di Lucca hanno ritirato alla Conad di Altopascio 55 pacchi alimentari destinati alle famiglie in difficoltà.



I pacchi, contenenti ben 22 diversi generi alimentari, sono stati donati dalla onlus Amo dell'amore e dai Lions Club della Piana alle associazioni di volontariato del territorio. Un gesto che permetterà ai volontari della Croce Rossa, e non solo, di portare conforto ai più bisognosi in questo particolare periodo natalizio.



"Uno sforzo eccezionale - commenta il presidente Cri, Fabio Bocca - che ci permetterà di dare alle persone, oggi ancora più provate dall'emergenza sociale e sanitaria, un po' di respiro. Purtroppo durante il primo lockdown sono state tante le famiglie in difficoltà che ci hanno chiesto aiuto e, grazie a questa generosa donazione, potremo continuare il nostro impegno. Con molto dispiacere questo Natale abbiamo dovuto togliere dal programma le attività tradizionali del nostro comitato, ma porteremo comunque alla comunità aiuti concreti, sperando di strappare ancora qualche sorriso".



La Croce Rossa ricorda che è ancora attivo il servizio di spesa e farmaci a domicilio contattando il numero 0583341644 dalle 9 alle 19.