Piana



Lappato: iniziati i lavori per la realizzazione di un marciapiede e di una passerella pedonale nel centro abitato

sabato, 19 dicembre 2020, 11:14

Sono iniziati i lavori per la realizzazione di un marciapiede e di una passerella pedonale nel centro abitato di Lappato per un investimento di circa 150 mila euro. Obiettivo dell'intervento realizzato dall'amministrazione comunale è migliorare la sicurezza stradale nel paese.



“Con questo atteso intervento andremo a migliorare la sicurezza dei pedoni e la vivibilità di tutta la comunità di Lappato e delle attività che insistono sul tratto stradale interessato dai lavori – affermano l'assessore ai lavori pubblici Davide Del Carlo e il consigliere comunale Francesco Borelli che hanno compiuto un sopralluogo 'in loco' -. Attualmente i pedoni non sono dovutamente protetti nei loro spostamenti nel tratto stradale interessato dai lavori, in particolare per raggiungere la chiesa e le varie attività presenti, perché la via Pesciatina è molto transitata e la viabilità pedonale risulta carente. Con la realizzazione del marciapiede e della passerella garantiremo più sicurezza per chi si muove a piedi e in generale una migliore qualità della vita per tutti gli abitanti del paese”.



Il marciapiede lungo circa 300 metri e largo 1,5 metri sarà realizzato in cordonati in calcestruzzo lungo la via Pesciatina in due tratti: il primo tratto va dal parcheggio della fermata del pullman fino all’ufficio postale e all'incrocio con via di S.Antonio, mentre il secondo tratto va dall’attraversamento del rio Scioppato fino al distributore di carburante. La passerella pedonale sarà costruita parallela al ponte esistente sul Rio Scioppato. La fondazione su cui poggerà sarà costruita in micropali e la struttura sarà costituita da profili in acciaio e camminamento con lamiera grecata, massetto in calcestruzzo e finitura con autobloccanti.