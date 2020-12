Piana



Lions, consegnati pacchi alimentari per famiglie bisognose

lunedì, 28 dicembre 2020, 13:19

La Onlus Amo dell’Amore, unitamente ai cinque Lions Club della zona, Lions Club Antiche Valli Lucchesi, Garfagnana, Lucca Host, Lucca Le Mura e Pescia ha preparato, per il sesto anno consecutivo, 275 pacchi dono natalizi per le famiglie bisognose del territorio che va dalla Garfagnana a Pescia passando per Lucca, la Piana, Altopascio ecc.



I pacchi sono della dimensione di 52 x 40 x 31 cm e sono stati confezionati dalla Conad di Altopascio e contengono ben 22 articoli di vario genere, dall’olio al tonno, dal panettone allo zucchero, al caffè, pasta, farine, fagioli, passata di pomodoro ecc.



I pacchi sono stati consegnati a partire da lunedì 14/12/2020 alle ore 10.30 momento in cui sono stati presentati alla stampa e TV locali.



I pacchi sono stati subito distribuiti alle famiglie tramite le Associazioni di volontariato del territorio quali Misericordie, Centri di Ascolto, Parrocchie, Caritas ecc.



L’intervento attuale si è realizzato grazie all’organizzazione e al contributo della Onlus, della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, della Conad e dei 5 Lions Club della zona, che hanno contribuito alla donazione di 55 pacchi per Club.



Unendo le forze si possono realizzare progetti veramente importanti.