"Lunedì asfalteranno la via Romana": Zappia (Lega) interrompe la protesta

giovedì, 10 dicembre 2020, 19:25

Esulta il consigliere comunale della Lega Salvini Premier di Capannori, Bruno Zappia, dopo aver intrapreso un'azione di protesta con lo scopo di vedere asfaltata la via Romana.



"Sono felice per aver raggiunto l'obbiettivo cioè fare asfaltare la via Romana - esordisce -. Lunedì 14 inizieranno i lavori (speriamo anche nel bel tempo). Interrompo la mia forma di protesta che avevo incominciato due settimane fa. Visto che il coronavirus non mi ha permesso di fare azioni, come occupare la via Romana o protestare in piazza sotto la sede del palazzo comunale, non ho presenziato né nelle commissioni né nei consigli comunali".



"Sono trascorsi diversi anni - afferma - e l'asfalto in via Romana è a pezzi, pieno di buche e poco sicuro. Una arteria importante che porta dalla rotatoria di Antraccoli fino alla chiesa di Capannori. È transitata da migliaia di macchine e moto, con la pista ciclabile la strada è diventata stretta e pericolosa, piena di buche e avvallamenti e queste sono cause di incidenti e soprattutto creano problemi alle autovetture".



"È una vergogna vedere una strada importante in queste condizioni - conclude -. Grazie ai tantissimi cittadini che mi hanno contattato e segnalato questa incresciosa situazione e al mio impulso positivo, l'amministrazione ha dato mandato per la prossima settimana di asfaltare la strada".