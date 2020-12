Piana : altopascio



Maurizio Marchetti candidato a sindaco

venerdì, 18 dicembre 2020, 08:41

di aldo grandi

A volte ritornano. E non è detto che non siano migliori di quando ci sono stati. Maurizio Marchetti, dopo la parentesi in Regione in veste di consigliere per Forza Italia, rientrato alla base, ha rotto gli indugi e scelto di rimettersi in gioco e in discussione tornando a candidarsi come sindaco di Altopascio nelle prossime elezioni di primavera. Una decisione maturata, confidata a pochi intimi, ma che, in realtà, era nell'aria visto anche il 'vuoto' di potere lasciato in questi ultimi mesi dalla maggioranza e dall'attuale primo cittadino Sara D'Ambrosio, orfana non soltanto del Pd, ma anche del suo massimo referente Marco Remaschi anche lui dimessosi dal partito a causa della emarginazione politica cui lo ha costretto il capogruppo del Pd al Senato Andrea Marcucci.

Maurizio Marchetti formerà una nuova lista civica e tenterà l'assalto al... palazzo d'Inverno appoggiato dai partiti di centrodestra Lega in primis con gli ex alleati ed amici a partire da Francesco Fagni. L'annuncio della sua candidatura ufficiale arriverà, probabilmente, a inizio 2021, ma già aver visto i comunicati stampa diffusi dal consigliere comunale Maurizio Marchetti, ci lasciano intuire che la corsa sta per cominciare e questo per due semplici ragioni: innanzitutto perché era una vita che non ricevevamo comunicato stampa su Altopascio a firma dell'ex consigliere regionale che, durante il mandato fiorentino, ci inondava di note. Ma, soprattutto, perché i comunicati di Marchetti sono, ora, redatti da Massimiliano Paluzzi, suo storico addetto stampa che, evidentemente, è tornato a formare la coppia vincente per i vari mandati al comune altopascese.

Che dire? Vedremo se Marchetti avrà conservato la verve e la grinta che lo hanno sempre contraddistinto, ma dopo l'esperienza in Regione crediamo che abbia ancora più voglia di scendere in pista e dimostrare di essere ancora in grado di rappresentare al meglio i cittadini del suo comune.