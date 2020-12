Morto Nedo Mariani, decano dei musicanti della Filarmonica G Puccini di Montecarlo

Altri articoli in Piana

venerdì, 11 dicembre 2020, 12:05

Capannori in redola: questo il nome dell'iniziativa con cui l'amministrazione Menesini chiede ai cittadini di segnalare all'Ente le loro passeggiate nei percorsi del territorio, in modo che il Comune possa riconoscere quei percorsi, renderli perfettamente fruibili, segnalati e farli confluire in un'unica mappa della mobilità pedonale comunale

venerdì, 11 dicembre 2020, 10:49

Tre persone sono state arrestate dai carabinieri di Lucca nell’ambito di un servizio di controllo del territorio nel capoluogo e nel comune di Capannori

giovedì, 10 dicembre 2020, 19:25

Esulta il consigliere comunale della Lega Salvini Premier di Capannori, Bruno Zappia, dopo aver intrapreso un'azione di protesta con lo scopo di vedere asfaltata la via Romana

giovedì, 10 dicembre 2020, 17:08

A.a.a. cercasi negozi del territorio che vogliano trasformarsi nei prossimi giorni nella "Casa di Babbo Natale" dove i cittadini potranno acquistare un regalino personalizzato per gli anziani della Casa di riposo 'Gori' di Marlia

giovedì, 10 dicembre 2020, 17:01

Ultimi giorni per partecipare al bando che consente a ragazzi e famiglie altopascesi di ottenere un contributo per l'acquisto di pc, tablet, stampanti, dispositivi informatici e utili per la connettività

giovedì, 10 dicembre 2020, 13:50

Il comune di Capannori prepara nuove opportunità di turismo sostenibile sul proprio territorio in modo che, una volta terminata l'emergenza Covid, il comparto turistico possa avere quel supporto necessario per tornare un settore di spicco dell'economia locale