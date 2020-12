Piana



Operazione antidroga Altopascio: il ringraziamento del sindaco, Sara D'Ambrosio

martedì, 1 dicembre 2020, 17:06

"Quella conclusa questa mattina è un'operazione importante, portata avanti nei mesi scorsi dalla polizia municipale di Altopascio e dalla questura di Lucca. Un intervento che dimostra ancora una volta l'efficacia della sinergia e della collaborazione che coinvolge in prima persona le forze dell'ordine impegnate su attività di controllo e prevenzione nel territorio di Altopascio. La sicurezza si costruisce con la presenza".

Sono le parole con cui il sindaco di Altopascio, Sara D'Ambrosio, si è complimentata con il comandante della Polizia Municipale, Italo Pellegrini, con il Questore di Lucca, Alessandra Faranda Cordella, e con tutte le persone coinvolte, agenti della Municipale e operatori di polizia, impegnate in prima linea in operazioni antidroga e di prevenzione a tutto tondo sulle strade.

"L'operazione ha permesso alle forze dell'ordine di stroncare un giro di spaccio che trovava nel nostro paese la base per rifornire anche comuni e province limitrofi - continua il sindaco -. Credo che questo sia il risultato più importante. Che rafforza quell'obiettivo generale che da anni porto avanti in tutte le sedi e condivido proprio con le forze dell'ordine: essere presenti sul territorio e condurre azioni condivise, nel segno della collaborazione. Elementi che per i territori di confine come il nostro sono fondamentali, perché più esposti a fenomeni di criminalità e quindi maggiormente bisognosi di controlli, di interventi, di sinergia. Con la Questura di Lucca questo lavoro sta dando risultati visibili a tutti e per questo voglio complimentarmi con il Questore e con gli operatori di polizia, perché la sicurezza si costruisce con la presenza e la loro presenza sul territorio - insieme a quella delle altre forze dell'ordine - è preziosa per tutta la comunità. Infine, un ringraziamento al comandante Italo Pellegrini e all'intero corpo della Polizia Municipale, perché fanno della prevenzione e del contrasto all'illegalità la loro missione quotidiana, al servizio della collettività".